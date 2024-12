Universitatea Craiova a urcat pe locul 2 dupa meciul cu Gloria Buzau

Universitatea Craiova a castigat meciul de la Buzau si a urcat pe locul 2 in clasament. Baiaram a marcat un gol si a avut si un assist iar Paradela a marcat, dar s-a accidentat.Eugen Neagoe si-a menajat majoritatea jucatorilor de baza in Giulesti, pentru a-si pregati "revansa" in fata lui Rotaru, pe un teren desfundat, buzoienii fiind scutiti si de un meci la jumatatea saptamanii, fata de olteni.Universitatea Craiova a castigat pe terenul Gloriei Buzau, scor 2-0, in ... citește toată știrea