Universitatea Craiova are sanse de calificare in sferturile cupei

Petrolul Ploiesti si Universitatea Craiova isi dau intalnire de doua ori in patru zile pe "Ilie Oana", in Cupa Romaniei si in campionat. Primul episod a fost adjudecat de olteni, cu scorul de 2-0, in cupa, diferenta fiind facuta in repriza secunda de golurile lui Bana si Houri.Universitatea Craiova a obtinut o victorie extrem de importanta in runda a doua din Cupa Romaniei Betano. Oltenii au castigat cu 2-0 partida cu Petrolul Ploiesti si au facut un pas important catre calificarea in