Universitatea Craiova, invinsa in amicalul de la Buftea!

Intr-un amical disputat la Buftea, cu portile inchise, Otelul Galati a invins cu 2-1 pe Universitatea Craiova. Golurile au fost marcate in repriza secunda de Razvan Tanasa (64) si Alexandru Stan (73), respectiv Elvir Koljic (87 din penalty).La primul meci cu Ovidiu Burca pe banca tehnica, desi a pierdut cei mai importanti jucatori in iarna aceasta, Otelul reuseste sa invinga o echipa care isi propune eventul in acest sezon, pe Universitatea Craiova.Costel Galca a folosit formula: L. Popescu ... citește toată știrea