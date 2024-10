Universitatea Craiova, invinsa in Cupa Romaniei. Reactia patronului!

Formatia Universitatea Craiova a fost invinsa, joi seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Metalul Buzau, intr-un meci din prima etapa a Grupei B a Cupei Romaniei. Golul a fost marcat de Robu, in minutuul 83.La finalul acestui meci, patronul Mihai Rotaru lasat de inteles ca asteapta demisia lui Costel Galca, care are o singura victorie in ultimele opt meciuri."E mai putin important daca il confirm sau nu. Ieri am avut o discutie, i-am spus ca pentru club si pentru ce inseamna ... citește toată știrea