Universitatea Craiova, pe podium dupa patru victorii consecutive

Universitatea Craiova a castigat meciul cu Universitatea Cluj, scor 1-0, in etapa a 17-a din Superliga. Oltenii au patru victorii consecutive in campionat si au urcat pe podiumul primei ligi.Sorin Cartu, presedintele oltenilor, a declarat ca Mirel Radoi a reusit sa formeze un grup unit la Craiova si cele patru victorii consecutive nu sunt o intamplare. In urma acestei ultime victorii Universitatea a urcat pe locul trei in clasamentul Ligii 1. "Sunt trei puncte pe care mi le-am dorit, am facut ... citeste toata stirea