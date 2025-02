Universitatea Craiova, prima echipa calificata matematic in play-off

Universitatea Craiova, CFR Cluj si FCSB s-au calificat in play-off in urma rezultatelor din runda cu numarul 27 din Liga 1. Craiova a devenit prima echipa din Liga 1 care s-a calificat matematic in play-off. Oltenii au fost siguri de calificare dupa esecul Petrolului cu UTA, scor 0-1.In urma rezultatelor din runda cu numarul 27 a SuperLigii, Universitatea Craiova, CFR Cluj si FCSB s-au calificat matematic in play-off.Jucatorii antrenati de Mirel Radoi au invins Otelul Galati, scor 2-1, in ... citește toată știrea