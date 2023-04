Meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe si Universitatea Craiova s-a incheiat cu victoria oltenilor, scor 1-2. Dupa victoria din etapa 5 a play-off-ului Superligii craiovenii revin cu sanse reale in lupta pentru podium si pun presiune pe echipele de pe primele trei locuri.Universitatea Craiova s-a impus in meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe, scor 1-2, in etapa a cincea din play-off-ul Superligii. Golurile echipei antrenate de Eugen Neagoe au fost marcate de Alexandru Cretu in minutul 49, respectiv de ... citeste toata stirea