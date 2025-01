Universitatea Craiova si-a definitivat programul amicalelor

Universitatea Craiova este deja de patru zile in cantonament, chiar in propria baza de antrenament "Ilie Balaci" din Lunca Jiului. Oltenii au decis ca se vor pregati in Romania, efectuand doua sedinte de pregatire pe zi, si vor sustine si doua meciuri amicale.In week-end, Mitrita si colegii sai vor pleca din cantonamentul din Banie si vor merge la Mogosoaia, unde vor sustine cele doua meciuri amicale din pauza de iarna.Universitatea Craiova si-a ales adversarii pentru meciurile de ... citește toată știrea