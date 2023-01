Universitatea Craiova testeaza doi jucatori africani

Universitatea Craiova a adus foarte multi jucatori tineri in ultima perioada si continua aceasta politica de a creste juniori la echipa a doua. In aceste zile Eugen Neagoe are in probe si doi jucatori africani de la ABC Ineu.In aceasta perioada, gruparea din Banie testeaza si doi jucatori africani, care au evoluat pana acum in Romania la nivelul Ligii 3, la ACB Ineu. Fundasul senegalez Jean Baptiste Mendy si atacantul din Republica Centrafricana, Christin Abi Grace Banam Ngonzo, ambii in ... citeste toata stirea