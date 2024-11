Urmeaza o saptamana incarcata la CSM Targu Jiu

Echipa de fotbal a CSM Targu Jiu merge ceas dar saptamana aceasta va avea parte de doua jocuri oficiale. Un program incarcat pentru echipa lui Mario Gaman, cu trei jocuri in decurs de o saptamana, unul fiind programat in Cupa Romaniei.CSM Targu Jiu vine dupa un meci in deplasare, sustinut in week-end, la Esantareni, acolo unde elevii lui Mario Gaman s-au impus cu scorul de 4-0. "Dubla" lui Adelin Parcalabu din prima repriza, si golurile reusite in partea secunda de Bebeto Lupulet si Eduard ... citește toată știrea