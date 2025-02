Veste proasta la Universitatea Craiova. Va lipsi mult timp de pe gazon!

In urma RMN-ului efectuat de mijlocasul oltenilor Alex Cicaldau s-au constatat ca ruptura musculara suferita in meciul de pe teren propriu cu Otelul Galati are nevoie de un timp de recuperare de 7-8 saptamani. Jucatorul adus in toamna trecuta de la Galatasaray Istanbul va reveni pe teren abia spre finalul campionatului, in returul play-off-ului.Alexandru Cicaldau a avut ceva probleme fizice de la revenirea in Banie, din pricina tergiversarii transferului sau si perioadei in care a fost in ... citește toată știrea