Veste proasta pentru Universitatea Craiova!

Alex Mitrita e indisponibil pentru urmatoarea partida a Universitatii Craiova. Oltenii au meci cu Farul in etapa a 14-a din SuperLiga, luni, 28 octombrie, de la ora 21:00 dar Universitatea Craiova va juca fara Alex Mitrita la meciul cu Farul.In penultima etapa a sezonului regulat din SuperLiga, Universitatea Craiova va juca pe terenul Farului Constanta. Oltenii sunt sub presiune avand in vedere ca n-au batut pe nimeni in ultimele doua runde.FANATIK a anuntat ca antrenorul Costel Galca nu se ... citește toată știrea