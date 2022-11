Veste surprinzatoare pentru Universitatea Craiova

Atacantul bosniac al oltenilor, Elvir Koljic, a suferit o accidentare destul de grava la inceputul lunii septembrie. Acum, Elvir Koljic are vesti bune pentru Mirel Radoi pentru ca ar putea reveni in curand la antrenamente.Atacantul bosniac al Universitatii Craiova, Elvir Koljic, s-a accidentat in partida cu Hermannstadt, de la Medias, din etapa a 8-a a din Superliga. Koljic s-a ales cu o ruptura de ligamente la piciorul drept si nu si-a mai putut ajuta echipa vreme de doua luni. Fotbalistul ... citeste toata stirea