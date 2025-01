Victor Naicu a parasit ACSO Filiasi pentru o echipa din Liga 1

A doua clasata in Seria 8 a Ligii 3, ACSO Filiasi, calificata matematic in play-off, a ramas fara antrenor. Antrenorul Victor Naicu s-a despartit de clubul doljean, la care a fost instalat in noiembrie 2021, pentru a merge la un club din Liga 1.Victor Naicu si-a reziliat contractul cu formatia din Liga 3, pentru a i se alatura lui Ovidiu Burca la Otelul Galati. Posesor de licenta PRO, Victor Naicu va fi trecut antrenor principal la formatia de la Dunare.Dupa ce s-a despartit surprinzator de ... citește toată știrea