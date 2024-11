Victorie categorica in Harghita pentru baschetbalistii gorjeni

CSM Targu Jiu a inregistrat duminica, 24 noiembrie, a 5-a victorie consecutiva in Liga 1 de Baschet Masculin, si este in acest moment liderul Seriei C. CSM Targu Jiu a trecut, in deplasare, scor 122-79, de CS VSK Antares Gheorgheni.O victorie categorica a fost obtinuta de echipa de baschet masculin a CSM Targu Jiu in deplasarea din Harghita. Baschetbalistii pregatiti de Giannis Damalis s-au impus in 3 din cele 4 secvente ale meciului. Pe sferturi scorul a fost: 31-21, 11-41, 19-30, 18-30.A ... citește toată știrea