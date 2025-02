Victorie clara in meciul cu SCM U Craiova

Echipa de handbal feminin tineret a CSM Targu Jiu a inregistrat sambata, 15 februarie, o noua victorie in Campionatul National. Gorjencele s-au impus in fata SCM U Craiova, scor 43-29 in partida care a contat pentru etapa a 17-a.A fost un meci spectaculos in Sala Sporturilor din Targu Jiu in confruntarea din Seria B a Campionatului National de Tineret dintre CSM Targu Jiu si SCM U Craiova. La pauza, gorjencele aveau +6 pe tabela, scor 20-14. Repriza secunda a fost tot la discretia echipei din ... citește toată știrea