Victorie clara la Bolbosi, in optimile Cupei Romaniei!

CSM Targu Jiu a trecut, miercuri, in deplasare, de Unirea Bolbosi, scor 5-0, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Golurile calificarii in faza superioara a competitiei au venit de la golgheterul CSM-ului, Bebeto Lupulet, care a reusit o dubla, in minutele 39 si 90, Ovidiu Rasoveanu (min. 44), Ionut Budilica (min.43) si Lucian Marina, din penalti (min.82).La fel ca si in campionatul Ligii a 4-a, CSM Targu Jiu nu are adversar nici in Cupa Romaniei.Echipa din Targu Jiu a eliminat din cupa