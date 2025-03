Victorie clara la Hunedoara si calificare in sferturile Cupei Romaniei!

Victoria obtinuta sambata de echipa de Juniori U16 a CSM Targu Jiu a adus formatiei gorjene si calificarea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Grupa de juniori a CSM a invins, in deplasare, pe Corvinul Hunedoara, scor 5-2.Aflata in premiera in Cupa Romaniei U16, grupa de juniori a CSM Targu Jiu s-a calificat in sferturile de finala ale competitiei, dupa o victorie categorica. Gorjenii au trecut de Corvinul Hunedoara, scor 5-2, dupa ce in precedentele doua etape baietii lui Popete au ... citește toată știrea