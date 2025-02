Victorie clara la Severin pentru Juniorii 2 ai CSM Targu Jiu

Echipa de handbal masculin Juniori 2 a CSM Targu Jiu a inregistrat o noua victorie categorica in campionat. Gorjenii au trecut de CSS Drobeta Turnu Severin, scor 39-25.Chiar daca erau deja calificati in faza superioara a competitiei, Juniorii 2 au facut un nou meci excelent in Campionatul National, dupa un joc controlat fara probleme, in care au condus in permanenta pe tabela de marcaj.Meciul cu echipa din Severin a fost ceva mai echilibrat doar pe finalul primei reprize. Baietii lui Vali ... citește toată știrea