Victorie clara la Tantareni pentru echipa lui Mario Gaman

Echipa de fotbal seniori a CSM Targu Jiu a ajuns la 13 victorii consecutive in Liga 4. Jucatorii pregatiti de Mario Gaman au trecut, in deplasare, de ocupanta locului 3, Unirea Esantareni, scor 4-0, la pauza 2-0.CSM Targu Jiu s-a deplasat in weekend pe terenul formatiei Unirea Esantareni, unde a facut un meci bun si s-a impus fara mari probleme in fata unei echipe care, inaintea acestei etape, se situa pe locul 3 in campionat. Jucatorii lui Mario Gaman, care s-au mobilizat exemplar pentru ... citește toată știrea