Victorie clara pentru baschetbalisti, in Ardeal!

Echipa de baschet a CSM Targu Jiu a inregistrat a 3-a victorie consecutiva in Liga 1 de Baschet Masculin. Gorjenii au trecut, in deplasare, scor 80-60, de BC CSU 2 Sibiu.CSM Targu Jiu s-a impus in toate cele 4 sferturi ale meciului, iar pe sferturi scorul a fost 12-18, 13-20, 19-23, 16-19.CSM Targu Jiu a plecat spre Ardeal cu gandul doar la victorie, iar acest lucru s-a resimtit chiar din startul partidei. Cu Adrian Vaida in mare forma, cu Kaleb Higgins omniprezent pe faza ofensiva, ... citește toată știrea