Victorie de senzatie a Romaniei

Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a reusit o victorie de senzatie vineri seara, in al doilea meci din grupa principala de la Campionatul European de handbal feminin. Tricolorele au castigat in fata Suediei, scor 25-23, un meci pe care l-au dominat autoritar.Romania este revelatia Campionatului European. Cea mai tanara nationala ramasa in competitie, cu rezultate modeste in pregatire si cu o grupa preliminara echilibrata, s-a luat la tranta cu toti colosii.Romania a venit la ... citește toată știrea