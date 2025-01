Victorie fara probleme pentru baschetbalisti

CSM Targu Jiu s-a impus fara probleme in restanta cu CSM CSU 2 Oradea, scor 105-58, iar in urma acestui joc CSM Targu Jiu a ajuns la a 7-a victorie consecutiva in Grupa C. Partida a contat pentru etapa a 6-a din Liga 1 de Bacshet Masculin.CSM Targu Jiu s-a impus fara probleme in primul meci oficial al anului 2025. Gorjenii s-a deplasat la Oradea, pentru duelul cu ultima clasata in Grupa C, CSM CSU 2 Oradea.Meciul a fost la discretia echipei din Targu Jiu, care s-a impus in 3 din cele 4 ... citește toată știrea