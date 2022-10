Victorie in Campionatul National de Cadeti pentru Amelian Istratescu

Tanarul pugilist Amelian Istratescu a debutat in forta la Campionatul National de Cadeti. Sportivul de la CSM Targu Jiu a reusit o prima victorie foarte rapida in fata lui Ionut Cazacu, de la CS Jiul Rovinari.Amelian Istratescu si-a facut debutul intr-o competitie oficiala, miercuri, 26 octombrie, la Campionatul National de Cadeti. In primul sau meci de la competitia care are loc la Craiova acesta a intalnit tot un sportiv gorjean, de la Jiul Rovinari. Istratescu, pregatit la CSM Targu Jiu de ... citeste toata stirea