Victorie incredibila, in 9 oameni, si calificare in optimile Cupei Romaniei!

Grupa de juniori U 19 a CSM Targu Jiu s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Romaniei U19. Echipa gorjeana a trecut, miercuri, 4 decembrie, la limita, in deplasare, scor 2-1, de SCM Ramnicu Valcea.Dupa calificarea juniorilor U16, miercuri a venit si randul juniorilor U19 CSM Targu Jiu sa ajunga in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Juniorii lui Sorin Vintilescu au trecut de SCM Ramnicu Valcea, la capatul unui meci care a avut o istorie aparte, mai ales in repriza secunda. "Goluri, ... citește toată știrea