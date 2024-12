Victorie la Pitesti cu sanse pentru locul 1

Echipa de baschet masculin U18 a CSM Targu Jiu a castigat, sambata, partida disputata in deplasare, cu CS Amicii Pitesti, scor 72-56. CSM Targu Jiu a inregistrat cea de-a doua victorie stagionala si ramane in carti pentru sefia Grupei a 6-a a Campionatului National U18.CSM Targu Jiu s-a deplasat in acest weekend la Pitesti, pentru returul cu CS Amicii Pitesti. Jucatorii lui Stefan Nikolic s-au impus in meciul tur cu 79-66 si au plecat la Pitesti cu gandul doar la victorie. Debutul de meci a ... citește toată știrea