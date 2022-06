Victorie la scor pentru Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a facut scor cu Arminia Bielefeld in primul amical in Austria. Oltenii s-au impus in fata formatiei retrogradate din Bundesliga cu scorul de 4-1 in amicalul disputat duminica.In primul meci cu noul antrenor principal, Laszlo Balint, Universitatea Craiova a invins cu 4-1 formatia germana Arminia Bielefeld. Meciul s-a disputat la Jenbach, in Austria, tara in care formatia din Banie efectueaza un stagiu de pregatire. Golurile au fost marcate de Andrei Ivan (5) si Jovan ... citeste toata stirea