Victorie lejera in meciul cu CSM Slatina

Echipa de handbal feminin tineret a CSM Targu Jiu a inregistrat sambata, 1 martie, o noua victorie in campionat. Gorjencele au trecut, pe teren propriu, de CSM Slatina, scor 35-28.Echipa de handbal tineret a CSM Targu Jiu, pregatita de antrenorul Andrei Enache, a reusit o noua victorie in campionat, la capatul unei partide pe care a dominat-o de la un capat la celalalt.A fost un meci in care nu s-a pus in niciun moment problema echipei castigatoare. Cu trio-ul ofensiv central Ana Maria ... citește toată știrea