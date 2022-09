Victorie pentru Junioarele 3: CSS Drobeta- CSM Targu Jiu 19-24

Echipa de handbal feminin junioare 3 a CSM Targu Jiu si-a trecut in cont a doua victorie consecutiva avand un start excelent de campionat. Echipa pregatita de Radu Costel a castigat meciul din etapa a doua a Campionatului National rezervat junioarelor 3 in fata echipei CSS Drobeta Turnu Severin, scor 24-19.Meciul a fost unul destul de echilibrat, mai ales in prima repriza, in care s-au inscris putine goluri. Totusi, echipa lui Radu Costel a avut un plus de consistenta in fata portii adverse ... citeste toata stirea