Victorii clare in prima etapa a anului pentru juniorii U 19 si U 17

Grupele de juniori Under 19 si Under 17 ani ale CSM Targu Jiu au revenit in competitiile oficiale din weekend. Ambele grupe de juniori au evoluat la Targu Jiu si au reusit victorii clare la debutul in acest an.Duminica, seria meciurilor din acest weekend a continuat cu doua victorii categorice ale grupelor de Juniorii U19 si U17 CSM Targu Jiu, care au zdrobit grupele similare de la CSJ Stiinta U Craiova. Ambele grupe ale CSM Targu Jiu s-au impus cu acelasi rezultat, 7-1!In primul meci al ... citește toată știrea