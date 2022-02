Vlad Rusu numeste sclavie situatia de la echipa din Targu Jiu

Jucator exponential al echipei ACS Viitoul Targu Jiu, Vlad Rusu acuza de sclavie clubul cu care este inca sub contract. Sub titlul "Sclavia continua si in 2022!", acesta a postat pe pagina de facebook un amplu comentariu legat de situatia fotbalului din Romania in general si a echipei din Targu Jiu in special.Vlad Rusu a fost jucator de baza la ACS Viitorul Targu Jiu, mai ales atunci cand echipa se numea Energeticianul si juca la Petrosani, el venind de la Luceafarul Oradea, o alta echipa ... citeste toata stirea