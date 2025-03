Vor putea rezista vandalizarii noile scaune de pe sintetic!

Primaria Targu Jiu a achizitionat scaune noi pentru bancile de rezerve din Stadionul Municipal si le-a mutat pe cele vechi pe terenul sintetic. Vechile scaune de pe sintetic fusesera vandalizate de persoane care intra acolo la orice ora din zi, dar mai ales noaptea, pentru ca nimeni nu le interzice accesul.In conditiile in care terenul sintetic din cadrul Complexului Sportiv Municipal gazduieste saptamanal cateva zeci de meciuri, ale juniorilor Under in competitiile organizate de FRF, acesta ... citește toată știrea