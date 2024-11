Vor revansa in fata banatenilor de SCM Timisoara

Echipa de baschet masculin U16 a CSM Targu Jiu are programat meci acasa in aceasta saptamana. Vineri, 22 noiembrie, baschetbalistii pregatiti de Razvan Bratoloveanu vor juca returul cu CS SCM Timisoara, in etapa a 3-a din Campionatul National.Pentru baschetbalistii lui Razvan Bratoloveanu urmeaza al doilea meci pe teren propriu din acest sezon. Un meci extrem de important in economia finala a clasamentului din Grupa 5. Gorjenii au inceput sezonul cu o infrangere, chiar pe trenul adversarei ... citește toată știrea