Vulturii Farcasesti cheama suporterii la un meci decisiv

Vulturii Farcasesti este la un pas de o mare performanta pentru o nou-promovata. Gorjenii au nevoie de doua victorii in ultimele doua etape ale sezonului regulat din Liga 3 pentru calificarea in play-off-ul Seriei 8.Desi e o nou-promovata in Liga 3, Vulturii Farcasesti poate fi revelatia sezonului daca se califica in play-off. Echipa lui Catalin Buca a suferit o infrangere nemeritata in meciul din prima etapa din acest an, cu Speed Academy Pitesti.Acum, cei de la Farcaesti au facut apel la ... citește toată știrea