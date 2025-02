Vulturii Farcasesti, deplasare la Pitesti la primul meci oficial al anului

Gorjenii de la Vulturii Farcasesti incep seria de meciuri oficiale din acest an cu o partida programata in deplasare. Echipa lui Catalin Buca va juca vineri, 28 februarie, la Pitesti, cu ACS Speed Academy.Primul meci oficial din 2025 gaseste echipa pregatita de Catalin Buca in fata uneia dintre finalele din acest an, cum le-au numit cei de la Farcasesti. Vulturii va intalni, in deplasare, echipa lui Alex Bourceanu, ACS Speed Academy iar antrenorul gorjenilor considera ca urmeaza cel mai ... citește toată știrea