Vulturii Farcasesti incepe returul la Filiasi

Vulturii Farcasesti incepe partea a doua a sezonului cu un meci in deplasare, la ACSO Filiasi. Gorjenii se pot lauda cu un parcurs bun in prima parte a sezonului, fiind intre primele patru echipe din serie.Pentru ACSO Filiasi, confruntarea cu formatia gorjeana, nou promovata, dar considerata revelatia acestui sezon, se anunta extrem de disputata, mai ales dupa remiza inregistrata in tur, 1-1, la Farcasesti.Antrenorul gazdelor, Victor Naicu, si elevii sai au spus, inaintea jocului, ca nu au ... citește toată știrea