Vulturii Farcasesti incheie acasa turul din Liga 3

Nou promovata in Liga 3, Vulturii Farcasesti incheie in acest week-end turul din Liga 3 cu un meci programat in fata propriilor suporteri. Gorjenii sunt intre primele patru echipe din seria 8 si primesc vizita celor de la Aro Muscelul Campulung.Vulturii Farcasesti are vineri ocazia de a incheia turul pe unul dintre primele patru locuri din seria 8. Fotbalistii pregatiti de Catalin Buca au meci programat acasa, in aceasta ultima etapa din tur, cu Aro Muscelul Campulung si spera ca suporterii ... citește toată știrea