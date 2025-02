Vulturii Farcasesti, invinsa in amical de FCU Craiova

FCU Craiova a primit joi vizita gorjenilor de la Vulturii Farcasesti pentru un joc amical. Oltenii din Liga 2 au mai bifat astfel o victorie in amicalele disputate in aceasta perioada de pregatire de iarna, impunandu-se lejer in fata unui adversar din liga 3.Trupa din Liga 2 s-a impus la o diferenta importanta de scor, 5-0, chiar daca antrenorul Valentin David s-a bazat in mare parte pe multi jucatori tineri, unii dintre ei care nici nu au fost in lot sau au fost de putine ori in prima parte ... citește toată știrea