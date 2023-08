Mureș: Tot mai mulți șoferi prinși la volan sub influența drogurilor

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș a anunțat că se confruntă tot mai des cu șoferi care conduc sub influența drogurilor. Fenomenul care ia amploare în toată țara a făcut ca autoritățile din Mureș să depisteze pozitiv 50 de persoane care conduceau sub influența drogurilor, de la începutul acestui an. Asta în condițiile în care organele abilitate din județ au doar trei aparate pentru depistarea celor care consumă droguri la volan.

Testele antidrog permit depistarea rapidă, în salivă, a substanțelor psihoactive. Autoritățile din Mureș au declarat că descoperă săptămânal șoferi care condu sub influența drogurilor.

Doar la finalul săptămânii autoritățile au descoperit doi șoferi, în târgul Mureș, sub influența drogurilor. Unul consumase canabis, iar altul, benzodiazepină.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, inspector de poliție Alexandra Luca:

“Inspectoratul de Poliție Județean Mureș are în dotare trei aparate pentru depistarea celor care consumă droguri la volan.

Testările permit depistarea în salivă a substanțelor psihoactive, și săptămânal se descoperă conducători auto sub influența acestora.

La sfârșitul acestei săptămâni, polițiștii au oprit doi șoferi în Târgu Mureș, unul care consumase canabis, iar celălalt, benzodiazepină”, a declarat Alexandra Luca, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, pentru radiomureș.ro.

“Drogurile afectează grav performanța creierului și pot duce la accidente grave. Unele droguri pot încetini timpul de reacție, pot afecta percepția timpului și spațiului și pot reduce coordonarea motorie. De asemenea, unii șoferi pot fi foarte agresivi și imprudenți atunci când conduc sub influența substanțelor psihoactive. Alte tipuri de droguri pot induce somnolență, amețeli, afectează funcționarea cognitivă, aici mă refer la gândire și judecată. Toate drogurile reduc performanța creierului care este atât de importantă în situații riscante, iar aceste situații, care sunt negestionabile, pot duce la grave accidente rutiere”, a explicat Ion Aleodor Roman, comisar de poliție și coordonatorul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Târgu Mureș, pentru sursa citată.

De la începutul anului 2023 și până pe 20 august, au fost descoperiți aproximativ 2.000 de șoferi care conduceau sub influența drogurilor, în întreaga țară.

