10 semne ca ai un caine care te iubeste

Patrupezii au metode diferite fata de oameni prin care isi arata dragostea. Nu pot spune 'Te iubesc' in cuvinte, dar e foarte usor sa recunosti semnele afectiunii lor. Cum iti dai seama de afectiunea lui?Cainele se uita adanc in ochii taiCand patrupedul se uita adanc in ochii tai, cu cea mai profunda privire, isi arata dragostea. Exista studii care arata ca nivelul de oxitocina - acelasi hormon care creeaza sentimente de afectiune si la oameni - creste cand se uita intens la tine, scrie ... citeste toata stirea