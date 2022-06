1044 persoane angajate prin AJOFM Mures

In primele cinci luni ale acestui an, prin intermediul AJOFM Mures au fost incadrate in munca 1044 persoane, dintre care 504 femei. Din acest total, 330 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile.Din totalul persoanelor ocupate pana la data de referinta, 579 au peste 45 de ani, 112 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 33 au varsta cuprinsa intre 30 si 35 de ani, 56 au varsta cuprinsa intre 25-29 de ani (56 tineri NEET), iar 264 sunt tineri sub 25 de ani (263 ... citeste toata stirea