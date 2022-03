2022 plin de investitii la nivelul comunei Gornesti

De la inceputul acestui an, comuna Gornesti a demarat o serie de investitii menite sa ridice nivelul de trai al locuitorilor. Despre toate acestea ne-a vorbit primarul Kolcsar Gyula, in interviul urmator.Reporter: Ce s-a mai facut in comuna Gornesti, de la inceputul anului si pana in prezent?Kolcsar Gyula: Prima lucrare pe care am dus-o foarte repede la bun sfarsit a fost cea de la Scoala Gimnaziala din Peris. Dupa cum se cunoaste, Scoala Gimnaziala din Peris a intrat intr-un proces de ... citeste toata stirea