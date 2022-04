Consiliul Judetean Mures a demarat, in data de 19 aprilie 2022, o licitatie estimata la valoarea de 672.000 de lei, fara TVA, pentru achizitionarea de parapete rutiere, informeaza www.licitatiapublica.ro.Potrivit sursei citate, investitia este realizata din fonduri bugetare, iar termenul limita pentru depunerea ofertelor este 2 mai 2022."Consiliul Judetean Mures are in proprietate publica ... citeste toata stirea