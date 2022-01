3 personalitati muresene distinse cu Placheta lui Eminecu

Biserica de lemn "Sf. Arhanghel Mihail" din Targu Mures, locul unde in iulie 1866 Poetul National al Romaniei, Mihai Eminescu, a poposit in drumul sau spre Blaj, a gazduit vineri, 14 ianuarie, de la ora 10.00, evenimentul omagial "La steaua...", organizat cu ocazia Zilei Culturii Nationale de catre Inspectoratul Scolar Judetean Mures.Prima editie a acestei frumoase initiative a avut loc in anul 2013."Prezentul eveniment este organizat de ISJ Mures, sub conducerea inspectorului scolar ... citeste toata stirea