3000 de lei salariul minim brut in agricultura

Camera Deputatilor a votat miercuri, 13 aprilie, in calitate de camera decizionala, proiectul de lege care prevede ca salariul de baza in domeniul agricol va porni de la 3.000 lei lunar.Potrivit actului normativ indemnizatiile si facilitatile din aceste domenii sunt asimilate celor existente deja in domeniul constructiilor si angajatii vor beneficia, din iunie pana in anul 2028, de scutire de la plata impozitului pe venit si a contributiei pentru asigurarile de sanatate.