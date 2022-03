A inceput Postul Mare. Mesajul Arhiepiscopului IPS Irineu

Arhiepiscopul Ortodox Roman de Alba Iulia, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu Pop, a transmis cu prilejul inceperii Postului Mare in data de 7 martie, un mesaj pentru toti credinciosii."Postul Mare, numit in Ortodoxie "mica inviere" si "dumnezeiescul stadion al infranarii", este un timp prielnic de pregatire duhovniceasca in vederea intampinarii cu vrednicie a sarbatorii Sfintelor Pasti. Toate actele liturgice din aceasta perioada ne reveleaza adevarata calitate a vietii spirituale in Hristos, ... citeste toata stirea