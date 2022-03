A inceput simularea la BAC

Simularea Bacalaureatului 2022 a inceput azi, cu proba de limba si literatura romana. Viitorii absolventi de liceu isi pot testa, prin rezolvarea subiectelor, cunostintele in perspectiva examenului de bacalaureat din luna iunie.Subiectele la romana si baremul de corectare vor fi publicate de Ministerul Educatiei in jurul orei 15.00. Pentru pregatirea elevilor care sustin simularea BAC 2022, Ministerul Educatiei a publicat modele de subiecte si barem la romana, care sa-i ajute in pregatirea ... citeste toata stirea