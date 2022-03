A murit "mama" orasului Ludus

Doamna Maria Caracas s-a nascut in Ludus in ziua de 4 aprilie 1921 intr-o familie frumoasa in care mai avea trei frati si trei surori. Din cauze care au ramas necunoscute, cei trei baieti au murit unul dupa altul la un interval de doar cinci saptamani. Surorile au trait pana la adanci batranete, ultima in viata fiind doamna Maria. A fost casatorita cu domnul Caracas, a avut un fiu, Virgil, a fost in campul muncii si a devenit pensionara.Incepand cu anul 2018 cand a fost declarata decana de ... citeste toata stirea