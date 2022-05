A saptea prelevare de organe din 2022 la Spitalul de Urgenta Targu Mures

In cursul diminetii de miercuri, 25 mai, mai multe echipe de medici de la Targu Mures si Cluj au prelevat rinichii de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. "Este vorba despre un barbat de 53 de ani, internat in Sectia Clinica ATI cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral. Rinichii prelevati au fost trimisi la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj. Echipa Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - dr. Mihai Morariu ... citeste toata stirea