Pompierii militari din cadrul Detasamentului Targu Mures au fost solicitati sa intervina marti, 22 martie, in jurul orei 11.41, la un accident rutier care a avut loc in localitatea Ernei."Este vorba despre un autoturism care a parasit partea carosabila. In urma impactului este o victima de sex masculin care este preluata si transportata de catre echipajul medical ... citeste toata stirea